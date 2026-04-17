عدسة شفق نيوز تواكب وصول أول ناقلة نفط للعراق منذ فتح هرمز (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

بعد أن كشف مصدر، اليوم الجمعة، عن وصول أول ناقلة نفط إلى موانئ البصرة النفطية، منذ اندلاع الحرب في المنطقة نهاية شباط/ فبراير الماضي، وتأكيد وزارة النقل بشكل رسمي، غطت عدسة شفق نيوز، وصول الناقلة.

وواكبت عدسة الوكالة، وصول الناقلة للموانئ العراقية، وبدء عملية نقل النفط.

وكان المصدر أكد ظهر اليوم، أن الناقلة ستقوم بتحميل مليوني برميل وستتجه من البصرة إلى الهند.

كما أعلنت وزارة النقل مساء اليوم، أن موانئ البصرة تستقبل ناقلة عملاقة لتحميل مليوني برميل من النفط العراقي لأول مرة منذ الإعلان عن افتتاح مضيق هرمز.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فتح مضيق هرمز بشكل كامل بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقف إطلاق نار في لبنان لمدة عشرة أيام، بدءاً من الساعة 5 مساء اليوم بتوقيت أميركا.