إعداد موازنة 2026.. البرلمان يوكل المهمة للحكومة الجديدة: انتهى عهد السوداني

شفق نيوز- بغداد

ردت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، على تصريحات مستشار بحكومة محمد شياع السوداني، تتعلق بإعداد موازنة 2026.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قد أعلن يوم السبت الماضي، عن شروع وزارة المالية الاتحادية، بإعداد موازنة 2026، وذلك بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل.

وفي هذا الصدد، قال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحديث عن بدء وزارة المالية بالعمل على إعداد قانون الموازنة للعام 2026 ليس واقعياً، خصوصا مع عدم تبقي شيء من عمر الحكومة، وقرب موعد إجراء الانتخابات".

وأوضح الكاظمي، أن "الحكومة المقبلة هي من ستعمل على إعداد قانون الموازنة وفق الرؤية الإقتصادية وقياس حجم الإيرادات المالية النفطية وغير النفطية، إضافة إلى حجم المصروفات والنفقات الفعلية في الموازنة"، مؤكداً أن "الحكومة المقبلة هي من ستقوم بإرسال قانون الموازنة للعام 2026 إلى مجلس النواب الجديد لإقراره".