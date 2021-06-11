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عجز قياسي في الميزانية الأمريكية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-11T06:03:58+0000
عجز قياسي في الميزانية الأمريكية

شفق نيوز/ سجل عجز الميزانية الأمريكية مستوى قياسيا حيث بلغ 2.06 تريليون دولار خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام الميزانية الحالي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن العجز هذا العام أعلى بنسبة 9.7% من العجز البالغ 1.88 تريليون دولار الذي سجل خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما أظهر التقرير أن برامج الإغاثة من فيروس كورونا دفعت الإنفاق في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وأفاد بأن الإنفاق في الفترة من أكتوبر إلى مايو بلغ مستوى قياسيا حيث وصل إلى 4.67 تريليون دولار، بزيادة 19.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت عائدات الضرائب الحكومية بنسبة 29.1% لتصل إلى 2.61 تريليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومع ذلك، تعزز رقم هذا العام من خلال مدفوعات الضرائب التي تم سدادها في مايو، بعد شهر من الموعد النهائي المعتاد في أبريل ولكن قبل شهر من الموعد النهائي في يونيو من العام الماضي.

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