عبور 60 شاحنة نفط عبر منفذ الوليد وتوجه لإحياء خط حديثة - العقبة

أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، يوم الثلاثاء، بدء عبور أكثر من 60 شاحنة محملة بالنفط العراقي عبر منفذ الوليد الحدودي، متوقعاً ارتفاع أعداد الشاحنات الناقلة خلال الفترة المقبلة إلى ما بين 600 و700 ناقلة.

وقال الكبيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك توجهاً لإعادة العمل بآلية تصدير النفط عبر المنافذ السورية والأردنية بكميات قد تتجاوز 200 ألف برميل يومياً، كما كان معمولاً به قبل عام 2003 باستخدام الصهاريج".

وأضاف، أن "المرحلة المقبلة قد تشهد تحركاً برلمانياً لإلزام الحكومة بتنفيذ مشروع خط أنابيب حديثة – العقبة، لما يمثله من أهمية استراتيجية في تنويع منافذ تصدير النفط".

وأشار الكبيسي، إلى أن "المشروع تم إقراره سابقاً لكنه واجه اعتراضات، إلا أن هناك ضغوطاً حالياً لإعادة تفعيله والمضي بإكماله، نظراً لما يوفره من فوائد اقتصادية، فضلاً عن انعكاساته الإيجابية على محافظة الأنبار، خصوصاً فيما يتعلق بملف البترودولار".