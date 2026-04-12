عبور 6 ملايين برميل من النفط العراقي والسعودي من مضيق هرمز

كشف موقع (TankerTrackers) المتخصص بتتبع الناقلات، اليوم الأحد، عن عبور ناقلات تحمل مليوني برميل من النفط العراقي، وأربعة ملايين أخرى من النفط السعودي، مضيق هرمز باتجاه الأسواق العالمية.

ورصدت وكالة "بلومبرغ" مغادرة ثلاث ناقلات نفط عملاقة تحمل الخام السعودي والعراقي من الخليج عبر المضيق صباح أمس السبت، مما يؤشر إلى ارتفاع "كبير" في تدفقات النفط من الشرق الأوسط تزامناً مع تراجع حدة التوترات العسكرية.

ويأتي هذا الحراك الملاحي بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب، أكد فيها أن الانفراج في قطاع الطاقة بات "وشيكاً" مع إعادة فتح المضيق، عقب إعلان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران لمدة أسبوعين تمهيداً لسلام دائم، بعد نزاع عسكري استمر قرابة 40 يوماً.

وتشير البيانات الملاحية إلى أن حركة المرور بدأت تستعيد زخمها تدريجياً؛ حيث سجلت أول يومين من "الهدنة" عبور نحو 12 سفينة فقط، قبل أن تقفز الأرقام إلى مستوياتها الحالية مع عودة الثقة لسلاسل التوريد العالمية.