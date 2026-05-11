عبور ناقلة عملاقة محملة بالنفط العراقي مضيق هرمز

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، يوم الاثنين، بأن ناقلة نفط عملاقة محملة بالنفط العراقي الخام عبرت مضيق هرمز باتجاه فيتنام.

وذكرت الوكالة، أن الناقلة عبرت "من المسار المحدد من قبل إيران في مضيق هرمز"، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

وأكد وكيل وزارة النفط العراقية باسم محمد، الأسبوع الماضي، أن مضيق هرمز يمثل المنفذ الرئيسي لتصدير النفط العراقي، مشيراً إلى أن البدائل المتاحة لا توفر القدرة نفسها، داعيا إلى تخصيص موازنة خمسية مستقلة للقطاع النفطي.