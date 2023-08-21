عبر مؤتمر صحفي حكومي.. الإعلان عن مدن سكنية جديدة في خمس محافظات

شفق نيوز/ أفصحت وزارة الاعمار والاسكان الاتحادية، يوم الاثنين، عن تفاصيل مشاريع مدن سكنية جديدة في خمس محافظات بعد عرضها فرصاً استثمارية .

وقال رئيس فريق المدن الجديدة وزير الإسكان بنكين ريكاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولين ومحافظين عقده اليوم في بغداد، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "العديد من المواطنين يبحث عن جدوى مجمعات السكن وهذا أوجد ازمة متسارعة، ولذلك اصبحت الحاجة ماسة لتنفيذ وتوفير مدن سكنية ضمن معايير حديثة تضمن العيش الكريم ومتطلبات الحياة الحضرية، من خلال تحديد مساحات كبيرة وعرض خدماتها بشكل حضاري وفق التصاميم المعمارية الحديثة والطاقة المستدامة والعزل الحراري".

واضاف "تم الاعلان عن هذه الفرص الاستثمارية بعد مشاورات ودراسات مشتركة مع هيئة الاستثمار في حزيران الماضي، وتم فتح عطاءاتها هذا اليوم"، مبينا ان "أكثر العروض التي استلمناها هي لمدينة الجواهري الجديدة والتي تقع في معسكر طارق سابقا قرب ابو غريب، وكذلك مدينة الجنائن في بابل وضفاف كربلاء في محافظة كربلاء، ومدينة الغزلاني في نينوى ومدينة الفلوجة الجديدة في الأنبار".

وأشار إلى أن "هناك دفعة جديدة من المدن السكنية ستكون في محافظات أخرى"، موضحا ان "الحكومة تتوقع بعد ان سلكت هذا الطريق وسعت لايجاد هذه الفرص للمساهمة في تخفيف ازمة السكن".

وأكد أن "هناك نسبة من الاراضي السكنية المخدومة ستكون بهذه المدن ستؤول ملكيتها من المستثمر الى الدولة، ونسبة اخرى من هذه المدن تتضمن وحدات سكنية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ، وايضا للذوي الشهداء ".