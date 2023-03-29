عبر منفذ واحد فقط.. ايران تصدر بضائع للعراق بأكثر من 1.6 مليار دولار

شفق نيوز/ اعلن المدير العام لجمارك محافظة ايلام الايرانية، روح الله غلامي، يوم الاربعاء، أن بلاده صدرت للعراق بضائع غير نفطية بقيمة 1.6 مليار دولار خلال العام "الإيراني" الماضي عبر منفذ حدودي واحد فقط.

وقال غلامي في تصريح نقلته وكالة أنباء "فارس"، ان اجمالي صادرات البلاد من السلع غير النفطية عبر جمارك مهران في ايلام بلغ اكثر من 3 ملايين و259 ألف طن بقيمة مليار و609 ملايين دولار في العام الماضي (العام الايراني انتهى في 20 اذار/ مارس)، أي بزيادة نسبتها 44% من حيث الوزن و39% من حيث القيمة، وهو رقم قياسي جديد في كل سنوات النشاط الجمركي.

وبين غلامي ان "رتبة جمارك المحافظة هي التاسعة بين 105 جمارك تصدير في البلاد، باستثناء الغاز الطبيعي".

وأضاف "في الوقت الحالي تتواصل حركة شاحنات التصدير إلى حدود مهران ويتم تصدير البضائع دون انقطاع ودون مشاكل خاصة".

وتابع غلامي "العدد الإجمالي للشاحنات التي دخلت المناطق الجمركية العام الماضي بلغ نحو 140 ألفاً أي بنسبة نمو 36%، كما بلغت كمية سلع الترانزيت عبر الحدود الدولية لمهران 147 ألف طن، ما يظهر نموًا بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق له".

وأوضح أنه "خلال العام الماضي تم كسر الرقم القياسي الإجمالي لوزن الصادرات خلال جميع سنوات تشغيل جمارك محافظة إيلام، وما تزال جمارك مهران على رأس 12 جمركا حدوديا مع العراق".