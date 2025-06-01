عبر منفذ واحد.. صادرات إيران إلى العراق تشهد نمواً قياسياً بـ236 %

شفق نيوز/ أعلن مدير عام جمرك محافظة إيلام الفيلية غربي إيران، سهراب كمري، أن قيمة الصادرات عبر منفذ مهران الحدودي صوب العراق، بلغت 206 ملايين و846 ألف دولار خلال الشهرين المنصرمين.

وأوضح كمري، أن الكميات المصدَّرة من السلع عبر المنفذ ذاته وصلت إلى 383 ألفاً و436 طناً، فيما سجّلت العائدات الجمركية 243 مليار ريال إيراني، محققةً نمواً بنسبة 236 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن أبرز السلع المصدَّرة شملت، المنتجات الزراعية المتنوعة، المشتقات البتروكيمياوية، المعدات الخاصة بمحطات الطاقة، مواد البناء، منتجات السيراميك والبلاط، المصنوعات المعدنية والبلاستيكية.

كما أشار كمري إلى أن أكثر من مليون و28 ألف مسافر عبروا منفذ مهران الحدودي خلال الفترة ذاتها، مؤكداً إنجاز إجراءات التخليص الجمركي لأمتعة المسافرين "في أسرع وقت ممكن" بجهود كوادر جمرك إيلام، وفق ما افاد به لمهر الإيرانية.