عبر منفذ واحد.. صادرات إيران الى العراق خلال 9 أشهر تتجاوز مليار دولار

شفق نيوز/ أعلن مدير عام الجمارك في مدينة إيلام في إيران، روح الله غلامي، يوم الأربعاء، حجم صادرات الى العراق عبر منفذ مهران خلال تسعة أشهر.

وقال غلامي بحسب وكالة مهر الايرانية، إن "الصادرات الدولية من مهران إلى العراق وصلت الى مليار و247 مليون دولار خلال تسعة أشهر".

وأشار الى "زيادة في القيمة حوالي 65% والوزن بـ76% خلال هذه الفترة والتي شهدت ايضاً توريد 122 ألف طن من الحدود الخارجية قادمة إلى العراق عبر حدود مهران".

وتابع غلامي، ان "600 شاحنة نقل تدخل يومياً من حدود مهران إلى العراق"، موضحا ان "منفذ مهران يتصدر الحدود والمعابر بالصادرات إلى العراق".