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عبر منفذ حدودي واحد.. ارتفاع صادرات ايران الى العراق بنسبة 266%

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-10T14:22:50+0000
عبر منفذ حدودي واحد.. ارتفاع صادرات ايران الى العراق بنسبة 266%

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية في محافظة خوزستان الإيرانية المجاورة للعراق، يوم الاثنين، ان صادرات بلادها عبر منفذ "جذابة" ارتفعت بنسبة 266% خلال الربع الثالث من العام الحالي الإيراني.

وقال حاكم مدينة دشت آزادكان في خوزستان، جنوب غربي ايران، حميد سيلاوي، في تصريح لوكالة "إرنا" الإيرانية، ان صادرات السلع الايرانية الى العراق عبر منفذ "جذابة" الحدودي زادت بنسبة 266% في الأشهر التسعة من العام الحالي الايراني (ويبدأ العام وفق التقويم الإيراني في 21 شباط/ مارس من كل عام).

وبين انه تم تصدير 82 مليونا و306 ألف دولار من البضائع غير النفطية إلى العراق عبر المنفذ المذكور، مضيفا انه خلال هذه الفترة تم تصدير 316 الفاً و161طن من البضائع بما فيها الخضروات والفواكه والمواد الغذائية والمنتجات المائية ومواد البناء والسلع المنزلية والميكانيكية، والتي شهدت نموا بنسبة 448% في الوزن مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

واشار سيلاوي الى أن حجم البضائع المصدرة من حدود "جذابة" في نفس الفترة من العام الماضي كانت 57 الفا و681طن بقيمة 22 مليونا و468 ألف دولار.

يشار إلى أن العمل في منفذ "جذابة" الحدودي، بدأ في عام 2009، وتم تخصيصه لاجتياز الزائرين، ونقل شحنات السلع والبضائع وتقديم الخدمات لرجال الأعمال في البلدين.

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