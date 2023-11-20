عبر أذربيجان الإيرانية.. 1.5 مليون طن صادرات غير نفطية إلى العراق ودول اخرى

شفق نيوز/ أعلن سكرتير مجموعة عمل الصادرات غير النفطية بمحافظة آذربايجان الايرانية عن تصدير 1.5 مليون طن من السلع في الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الجارية حتى اكتوبر/تشرين الاول 2023.

وقال عظمائي، في تصريح لوكالة أنباء فارس، إن الصادرات غير النفطية عبر آذربايجان الشرقية تجاوزت 1.5 مليون طن بقيمة 824 مليون دولار، بنمو كمّي 14.8 بالمئة وسعري 1 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة ( 2022)".

وأضاف أن البضائع تدفقت بشكل رئيسي على تركيا والعراق وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا وبلغاريا، وشملت عوارض الفولاذ والقطران والمشتقات النفطية والبتروكيماوية والنحاس.

واشار الى ان "واردات المحافظة في الشهور السبعة سجلت 362 ألف طن بقيمة 876 مليون دولار بنمو كمي 14 بالمئة وسعري 25 بالمئة على أساس سنوي".