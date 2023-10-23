عبر "برويز خان".. العراق يستورد بضائع بملياري دولار من إيران خلال 6 أشهر

شفق نيوز/ أعلن مدير عام جمارك المعبر الحدودي "برويز خان" بمحافظة كرمانشاه الإيرانية، قاسم مطلبي، يوم الاثنين، أن حجم التجارة الخارجية مع العراق في النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو مليارين و500 مليون دولار.

وقال مطلبي في مقابلة مع مراسل وكالة "إرنا" الإيرانية، إنه "في الأشهر الستة الاولى من هذا العام، ارتفعت صادرات البضائع من حدود برويز خان بنسبة 36% من حيث الوزن، و18% من حيث القيمة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق".

وأوضح أن "السلع التصديرية الرئيسية من هذا المعبر إلى العراق، شملت الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والكعك والبسكويت والمنتجات المعدنية والبلاستيكية ومواد البناء".

وأشار إلى أن "هذا المعبر يتمتع بقدرة كبيرة على تصدير السلع غير النفطية، والآن يتم تنفيذ جزء مهم من صادرات البلاد إلى العراق عبر هذه الحدود".

وبين مطلبي أن "إيران صدرت في العام الماضي ما قيمته 6 مليارات و493 مليون دولار من البضائع بزنة 16 مليوناً و883 ألف طن إلى العراق عبر حدودها البرية، وكانت حصة محافظة كرمانشاه من إجمالي الصادرات هذه مليارين و673 مليون دولار بزنة 6 ملايين و772 ألف طن وكان لجمارك برويز خان الحصة الأكبر بين جمارك المحافظة".