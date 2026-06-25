عبر الاراضي العراقية.. نجاح أول رحلة نقل ضمن نظام (TIR) من الأردن إلى الإمارات

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الخميس، أن الممرات التجارية للبلاد شهدت تنفيذ أول رحلة نقل متعدد الوسائط (Multimodal Transport) ضمن نظام النقل الدولي البري (TIR) من الأردن إلى الإمارات.

وقال مدير عام النقل البري مرتضى الشحماني في بيان رسمي، إن أول رحلة نقل من هذا النوع نجح مرورها عبر الأراضي العراقية بخط مسار بدء من ميناء العقبة الأردني مروراً بأراضي المملكة، ثم دخلت العراق لتكمل مسارها وصولا إلى ميناء أم قصر، ويعاد شحنها بحراً إلى ميناء خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف، أن نجاح هذه الرحلة يعد عملية لوجستية متكاملة جسدت كفاءة الربط بين وسائط النقل ضمن نظام (TIR)، مبيناً ان الشركة العامة للنقل البري ونقطة اتصال مركز وزارة النقل العراقية الخاصة بنظام (TIR) هي التي أشرفت على تنفيذ الرحلة بتواصل وتنسيق مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU) والهيئة العامة للكمارك العراقية والشركة العامة لموانئ العراق

وتابع الشحماني القول إن: هذا الإنجاز محطة مهمة في مسار تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية في العراق، فضلاً عن تقليل الوقت والكلف التشغيلية بما يعزز من تنافسية الممرات التجارية العراقية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه الرحلة تزامناً مع ما أكدته مديرة قسم النقل البري التابع للدائرة الفنية في وزارة النقل إسراء حنون، يوم 19 من شهر حزيران الجاري، تحقيق العراق تقدماً كبيراً في تطبيق نظام "التير" (TIR) الدولي للنقل العابر للحدود.

وأوضحت حنون، في تصريح ورد لوكالة "شفق نيوز"، أن النظام تم تشغيله بشكل كامل في البلاد؛ حيث افتتحت سبعة مسارات دولية جديدة عبر الأراضي العراقية خلال الأشهر الثمانية الماضية، مؤكدة أن هذه المسارات شهدت بالفعل تنفيذ أكثر من (1000) عملية نقل دولي للبضائع خلال تلك المدة الوجيزة.

وأشارت إلى أن استمرار اعتماد نظام "التير" لحركة البضائع العابرة براً (الترانزيت) عبر الأراضي العراقية، يسهم بفاعلية في تعزيز كفاءة وأمن التجارة الدولية، فضلاً عن ترسيخ مكانة العراق كممر لوجستي إقليمي حيوي يربط خطوط التجارة العالمية.

وكان العراق قد أعلن في وقت سابق، عن انضمامه الرسمي إلى نظام "تير" المتكامل تقنياً، وتفعيل عمليات النقل الدولي العابر للحدود بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية عند المنافذ الحدودية وتسهيل حركة مرور الشاحنات.