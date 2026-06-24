عبر ادخال شركات جديدة.. الإعلان عن تطوير مشاريع سكنية متلكئة في الموصل

شفق نيوز- نينوى

أعلن رئيس هيئة استثمار نينوى، حارث البخو، يوم الأربعاء، حزمة من القرارات الهادفة إلى إنهاء أزمة المشاريع السكنية المتلكئة، وذلك عقب الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الهيئة.

وأكد البخو، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إدخال شركة جديدة كشريك ومطوّر لإكمال مشروع مجمع الديوان السكني بالكامل، مشيراً إلى أن الجهود ستتركز على إنجاز المرحلة الأولى خلال ثلاثة أشهر تمهيداً لتسليم الوحدات السكنية إلى المواطنين.

وفي السياق ذاته، أمهل البخو، الشركة المستثمرة لمجمع "عين العراق"، مدة 15 يوماً لتنفيذ النقاط السبع المحددة مسبقاً وتصحيح وضعها القانوني في بغداد، مشدداً على أنه في حال عدم الالتزام، سيتم تفعيل قرار الاستبعاد النهائي وإحالة المشروع إلى شركة أخرى.

يُذكر أن مشروعي مجمع "الديوان" ومجمع "عين العراق" يُعدّان من أبرز المشاريع السكنية المتلكئة في مدينة الموصل منذ سنوات طويلة، إذ مُنحا كفرص استثمارية قبل العام 2014، إلا أن العمل فيهما ما يزال متعثراً حتى الآن بسبب الظروف التي مرت بها المحافظة، فضلاً عن المشكلات القانونية والمالية المتعلقة بالشركات المستثمرة.