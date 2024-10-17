عبد الغني يكلّف مديراً جديداً لشركة النفط الشمال

شفق نيوز/ كلّف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الخميس، مديرا جديدا لشركة نفط الشمال.

وابلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ أن عبد الغني كلّف عامر المهيري مديرا عاما لشركة نفط الشمال خلفا للمدير العام المقال.

وفي وقت سابق من اليوم؛ افاد مصدر محلي في محافظة كركوك، بأن امرا وزاريا صدر من وزير النفط العراقي صدر يقضي بإعفاء مدير عام شركة نفط الشمال بركان حسن عبدالله من منصبه وتكليف شخص ثان بالوكالة لإدارة الشركة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن بأن "أمر الاعفاء صدر لاسباب فنية تتعلق بعمل شركة نفط الشمال، وامور اخرى حددتها وزارة النفط لغرض اعفائه من منصبه بعد اكثر من اربع سنوات على توليه المنصب".

وأضاف المصدر أن "الوزارة كلفت احد معاوني شركة نفط الشمال لغرض ادارة امور الشركة لحين ترشيح مدير عام جديد للشركة ".

وأشار المصدر أن" المدير المعفى كلف بمنصب معاون مدير عام شركة نفط الشمال للشؤون الفنية".