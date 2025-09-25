عبد الغني يكشف لشفق نيوز عن 5 مشاريع نفطية "مهمة" في البصرة وكركوك

شفق نيوز- البصرة

كشف وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الخميس، عن خمسة مشاريع نفطية مهمة في محافظتي البصرة وكركوك.

وقال عبد الغني لوكالة شفق نيوز، إن "(بئر الفاو 1) ستكون حسب المتوقع والمخطط له بعمق 4126 متراً، حيث هناك 3 مكامن مستهدفة هي الزبير ارطاوي واليمامة، وذلك لإضافة طاقات جديدة من النفط والغاز"، مبينا أن "هذا البئر يأتي ضمن خطة الوزارة لزيادة طاقات إنتاج النفط والغاز".

وأضاف: "اليوم لدينا هدف سامٍ هو تعويض الاحتياط المستنزف وإضافة احتياطيات جديدة من أجل استقطاب الأيدي العاملة ضمن المعايير العالمية، ومستمرون بالمزيد من تلك الأعمال".

وأكد وزير النفط، أن "هناك أربعة مشاريع مهمة بالبصرة وهي: مشروع تطوير حقل أرطاوي الذي يصل انتاجه إلى 210 آلاف برميل يوميا من النفط، ومشروع استثمار الغاز، ومشروع ماء البحر الذي انتظرته الحكومة طويلا، ومشروع الطاقة الكهربائية الشمسية (شمس البصرة) بطاقة 1000 ميغاواط والذي سيتم عبر اربع مراحل، ستدخل المرحلة الاولى حيز التنفيذ نهاية العام الحالي".

وتابع: "لقد وقعنا أيضا مشروع كبير مع شركة (بي بي) البريطانية لاستثمار وتطوير 4 حقول مهمة في كركوك"، مؤكدا أن "نهاية عام 2029 سننهي ملف الغاز المحروق، حيث إننا نطمح بأن نكون بلداً مصدراً للغاز وليس فقط منتجاً".

وكان وزير النفط حيان عبد الغني السواد، قد أعلن في وقت سابق من يوم الخميس، تدشين حفر أول بئر حدودية في الفاو لاستثمار النفط والغاز.