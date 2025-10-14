عالميا وعربيا .. تعرّف على مرتبة العراق في انتاج المشمش

شفق نيوز- بغداد

احتل العراق، يوم الثلاثاء، المرتبة الـ23 عالمياً والسابع عربياً بإنتاج فاكهة المشمش لعام 2024 حسب موقع world population review الأميركي.

وذكر الموقع في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن تركيا احتلت المرتبة الأولى عالميا كأكثر الدول انتاجا للمشمش وبواقع 800 ألف طن سنويا، تليها أوزبكستان ثانيا بإنتاج 551 ألف طن، تليها ثالثا إيران بإنتاج 305 آلاف طن، تليها إيطاليا رابعا بإنتاج 230 ألف طن، تليها الجزائر خامسا بإنتاج 203 آلاف طن سنويا".

وعربيا جاءت الجزائر أولا بإنتاج 203 آلاف طن سنويا، تليها مصر ثانيا بإنتاج 72 ألف طن، وجاءت المغرب ثالثا بإنتاج 68 ألف طن سنويا، تليها سوريا رابعا بإنتاج 57 ألف طن، بحسب الموقع.

وتابع أن تونس جاءت خامسا بإنتاج 37 ألف طن سنويا، تليها لبنان سادسا بإنتاج 32 ألف طن سنويا، وجاء العراق سابعا بإنتاج 31 ألف طن سنويا، وجاءت ليبيا ثامنا بإنتاج 26 ألف طن سنويا، تليها الأردن تاسعا بإنتاج 18 ألف طن سنويا، وجاءت اليمن عاشرا بإنتاج 1.7 ألف طن سنويا.