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عالمياً.. هبوط أسعار الذهب مع صعود عائدات السندات والدولار تحسبا للتضخم

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-12T06:58:16+0000
عالمياً.. هبوط أسعار الذهب مع صعود عائدات السندات والدولار تحسبا للتضخم

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، تحت ضغط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية والدولار عقب بيانات اقتصادية أمريكية أفضل من التوقعات زادت من احتمال ارتفاع معدل التضخم.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1735.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1737.10 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج الخبيرة في ديلي فيكس " تشير البيانات التي جاءت أقوى من التوقعات إلى أن التضخم سوف يرتفع أسرع من المتوقع في الأشهر المقبلة مما أدى لارتفاع في العائدات الحقيقية ضاغطة على الذهب".

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة تحوط في مواجهة ارتفاع معدل التضخم، ولكن زيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية تقلص من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة أمام منافسيه ما يزيد من تكلفة الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25.02 دولار للأوقية، كما فقد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2630.68 دولار، وخسر البلاتين 0.8 إلى 1189.01 دولار.

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