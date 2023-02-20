عالمياً.. هبوط أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وبعد أن أثارت بيانات اقتصادية أميركية في الآونة الأخيرة مخاوف من احتمال أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1837.59 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 02:48 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1% إلى 1847.60 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأميركي أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وتتوقع أسواق المال الآن أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة القياسية فوق 5% بحلول مايو/أيار .

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم المتصاعد ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 21.58 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.3% إلى 914.17 دولارا، كما هبط البلاديوم 0.6% إلى 1488.61 دولارا.