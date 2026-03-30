عالمياً.. قفزة في أسعار الألومنيوم

ارتفعت أسعار الألومنيوم، يوم الاثنين، عقب الهجمات التي استهدفت اثنين من أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم في دول الخليج.

وارتفع سعر طن الألومنيوم بنسبة 4,22% ليصل إلى 3435 دولاراً، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 6% في وقت سابق من اليوم.

بدورها، أشارت المحللة في بنك "سويسكوت" إيبك أوزكاردسكايا، إلى أن "تصاعد الصراع وتمدده في الشرق الأوسط أدّى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والألومنيوم فور افتتاح الأسواق".

وأعلنت طهران يوم أمس الأحد، مسؤوليتها عن هجمات استهدفت اثنين من أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم في منطقة الخليج، وتحديدا في البحرين والإمارات العربية المتحدة.

في حين، أشار محللون في بنك "أي أن زد"، في وقت سابق، إلى أن "الشرق الأوسط أصبح مورداً رئيسياً للاتحاد الأوروبي ودول مثل الولايات المتحدة واليابان بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والذي أدى إلى فرض عقوبات على واردات الألومنيوم من موسكو".

وأضافوا أن "أي اضطراب إضافي في الإمدادات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الألومنيوم والرسوم".