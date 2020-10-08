عالمياً.. أسعار الغذاء ترتفع للشهر الرابع توالياً

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، يوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت لرابع شهر على التوالي في سبتمبر أيلول مدفوعة بزيادات قوية في أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

وقالت المنظمة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر سجل 97.9 نقطة في الشهر الماضي مقارنة مع مستوى معدل نزولا عند 95.9 نقطة في أغسطس آب.

وذكرت المنظمة التي تتخذ من روما مقرا في بيان أن محاصيل الحبوب في أنحاء العالم تظل متجهة صوب تحقيق معدل سنوي قياسي في 2020 على الرغم من تعديلها على نحو طفيف لتوقعات سابقة.

واضافت ان مؤشر أسعار الحبوب للمنظمة في سبتمبر أيلول ارتفعت 5.1 بالمئة على أساس شهري و13.6 بالمئة على أساس سنوي، فيما انخفض متوسط أسعار السكر 2.6 بالمئة مقارنة بأغسطس آب مما يعكس توقعات بفائض إنتاج عالمي للموسم الجديد 2020-2021.

وعدلت فاو توقعاتها بالخفض لموسم الحبوب للعام الحالي بمقدار 2.5 مليون طن مما يعكس توقعات أقل بشأن الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة.



