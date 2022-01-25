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عالمياً.. أسعار الذهب تستقر وسط توقعات برفع الفائدة الامريكية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-25T06:40:42+0000
عالمياً.. أسعار الذهب تستقر وسط توقعات برفع الفائدة الامريكية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مع تركيز المستثمرون على اجتماع السياسة الفيدرالي وسط توقعات رفع أسعار الفائدة.

وتغير سعر الذهب الفوري قليلاً عند 1،841.44 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش، كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1842.10 دولاراً.

ويركز المستثمرون على اجتماع السياسة الفيدرالي الذي يستمر يومين والذي يبدأ في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيشير إلى خطط لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس/ اذار.

يُنظر إلى الذهب عمومًا على أنه تحوط من التضخم ، لكنه شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تحمل فائدة.

وتراجعت الفضة الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.79 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2137.00 دولار وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1018.50 دولار.

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