عالمياً.. أسعار الذهب ترتفع 13 دولارًا بسبب التوترات السياسية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب نحو 13 دولارًا خلال تعاملات، اليوم الإثنين، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الخامسة على التوالي وسط ترقب للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 06:35 صباحًا بتوقيت غرينتش ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب، تسليم ديسمبر/كانون الأول 2024، بنسبة 0.46%، أو ما يعادل 12.5 دولارًا، لتصل إلى 2742.50 دولارًا للأوقية.

وصعدت أسعار عقود التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.23%، عند 2727.61 دولارًا للأوقية مسجلة أعلى مستوياتها التاريخية.

ودعمت الشكوك المحيطة بالانتخابات الأميركية وتوترات الشرق الأوسط المتصاعدة وتخفيضات المصارف المركزية الكبرى لأسعار الفائدة المعدن النفيس، في حين سجلت الفضة أعلى مستوياتها في 12 عاما تقريبا.

في الوقت نفسه، قفزت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 0.74% إلى 33.97 دولارًا للأوقية، في حين زاد سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.36%، إلى 1018.98 دولارًا للأوقية، في حين تراجع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.43%، ليسجل 1079.38 دولارًا للأوقية.