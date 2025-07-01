عالمياً .. أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

شفق نيوز - بغداد/أربيل

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً في تعاملات، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع قيمة الدولار الأميركي، في ظل ترقّب المستثمرين لبيانات سوق العمل المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي يُعوَّل عليها لتحديد مسار السياسة النقدية للفدرالي الأميركي، وسط دعوات متجدّدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض معدلات الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليبلغ 3322.26 دولاراً للأونصة، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% لتصل إلى 3334.70 دولاراً.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ليقترب من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وفي تطوّر لافت، واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على مجلس الفدرالي لتيسير السياسة النقدية، حيث أرسل أمس الإثنين مذكرة إلى رئيس البنك جيروم باول، أرفق فيها قائمة بمعدلات الفائدة لدى عدد من البنوك المركزية العالمية، وأرفقها بتعليقات مكتوبة بخط يده، تدعو إلى خفض الفائدة الأميركية لتتوافق مع نظيراتها في دول مثل اليابان (0.5%) والدنمارك (1.75%).

ويأتي هذا الضغط السياسي في وقت تتّجه فيه الأنظار إلى تقرير الوظائف الأميركية لشهر يونيو حزيران، وسط تكهّنات بشأن ما إذا كانت البيانات ستمنح الفدرالي مبرّراً إضافياً للتحرّك في اجتماعه المرتقب هذا الشهر.

وشهدت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب طفيفة، حيث ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 36.13 دولاراً للأونصة، كما صعد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1362.35 دولاراً، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.2% ليصل إلى 1110.03 دولارات.