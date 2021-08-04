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عالمياً.. أسعار الذهب ترتفع بدعم من ضعف الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-04T06:49:08+0000
عالمياً.. أسعار الذهب ترتفع بدعم من ضعف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار لكن المعدن النفيس تذبذب في نطاق ضيق حيث يترقب المستثمرون إشارات من بيانات الوظائف الأمريكية بشأن تعافي سوق العمل.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1814.27 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0303 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1٪ عند 1816.00 دولارًا.

وتم تعليق الدولار بالقرب من أدنى مستوياته الأخيرة مقابل العملات الأخرى.

وأدت التصريحات المتشائمة الأسبوع الماضي من قبل جيروم باول ، رئيس البنك المركزي الأمريكي ، حول رفع أسعار الفائدة إلى "الابتعاد" عن الذهب، مما أدى إلى ارتفاع الذهب بأكثر من 1٪ بينما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر واحد.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.

وارتفعت الفضة بنسبة 0.4٪ إلى 25.65 دولارًا للأونصة ، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.1٪ عند 1050.39 دولارًا.

وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2652.99 دولارًا للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2707.28 دولارًا في الجلسة السابقة.

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