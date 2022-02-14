عالمياً.. أسعار الذهب تتراجع عن أعلى مستوياتها مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الاثنين، من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تحت ضغط عوائد أقوى على الدولار والسندات الأمريكية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلى 1851.96 دولارًا للأوقية ، اعتبارًا من 04:36 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1852.80 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار ازاء العملات الاخرى، حيث أن ارتفاع الدولار يجعل المعدن أعلى تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، ما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن الاخرى ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.1٪ إلى 23.58 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4٪ إلى 1031.86 دولارات، بينما قفز البلاديوم 2.7٪ إلى 2368.51 دولاراً للأونصة.