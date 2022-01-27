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عالمياً.. تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-27T06:43:35+0000
عالمياً.. تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ واصلت أسعار الذهب خسائرها يوم الخميس، مع ارتفاع الدولار الأمريكي والخزانة حيث أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بدءًا من آذار.

وتراجع الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1812.87 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:37 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلق منخفضا 1.6 بالمئة يوم الأربعاء في أسوأ جلسة منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني. وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9 بالمئة إلى 1813.40 دولار.

اتخذ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة متشددة يوم الأربعاء، حيث أعلن عن زيادة سعر الفائدة في آذار وقال إن هناك مجالًا لمزيد من تشديد السياسة دون الإضرار بالتوظيف.

وارتفع مؤشر الدولار، إلى أعلى مستوياته في عدة أسابيع مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وبالنسبة للمعادن الاخرى انخفضت الفضة الفورية بنسبة 1٪ إلى 23.25 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1017.51 دولار ، وتراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2309.19 دولار.

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