عالمياً.. تراجع الدولار وصعود العملة التايوانية لأعلى مستوياتها منذ أشهر

شفق نيوز/ سجّل الدولار الأميركي تراجعاً جديداً في بداية تعاملات، يوم الاثنين، متأثراً بصعود حاد للعملات الآسيوية، وعلى رأسها الدولار التايواني.

وواصل الدولار التايواني مكاسبه اللافتة، مرتفعاً بأكثر من 3% ليصل إلى 29.618 أمام الدولار الأميركي، بعد قفزة قياسية يوم الجمعة بلغت 4.5%، جعلته يسجل أعلى مستوى له منذ عامين.

ورغم نفي البنك المركزي التايواني وجود أي ضغوط أميركية لتعديل قيمة العملة، فإن ردود الفعل في السوق تشير إلى حالة ترقب لاحتمال تدخلات سياسية ذات طابع تجاري.

كما سجل اليوان الصيني بدوره أعلى مستوياته في نحو ستة أشهر، عند 7.1980 مقابل الدولار، في ظل تكهنات بأن الصين قد تسمح بارتفاع عملتها ضمن حسابات مرتبطة بالمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، رغم استمرار وجود فجوة كبيرة في المواقف بين الجانبين.

وفي هذا السياق، أشارت وزارة التجارة الصينية إلى أنها تدرس عرضاً أميركياً لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب بنسبة 145%، دون أن تتضح معالم اتفاق وشيك.

على الجانب الأميركي، جدّد الرئيس دونالد ترامب، في مقابلة تلفزيونية بُثّت الأحد، انتقاداته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واصفاً إياه بـ"المتصلب"، إلا أنه أكد مجدداً أنه لا ينوي عزله قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، مع مواصلة الضغط لخفض أسعار الفائدة.