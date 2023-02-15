عالمياً.. انخفاض أسعار الذهب مع استقرار الدولار

شفق نيوز/ تخلى الذهب عن بعض المكاسب، يوم الاربعاء، مع استقرار مؤشر الدولار وارتفاع عوائد السندات.

وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 1847.59 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.47 بالمئة إلى 1856.70 دولاراً.

واستقر مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى عند 103.4، فيما اعتبر بعض المحللين أن الدولار قد يستعيد أيضًا بعض القوة مقابل عملات الأسواق الناشئة، مدعومًا باحتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة، مما سيجعل حيازة الذهب غير مرغوب بها التي لا تدر فائدة.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي ترتفع عندما تنخفض الأسعار، بنحو تسع نقاط أساس في تجارة نيويورك إلى 4.611٪، مما يوسع أقساطها على مدى 10 سنوات وهي ظاهرة غير عادية تشير بشكل موثوق إلى الركود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.64 بالمئة إلى 21.27 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.46 بالمئة إلى 931.65 دولاراً وارتفع البلاديوم 0.01 بالمئة إلى 1479.53 دولاراً.