عالمياً.. انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار الأمريكي بفعل طلب الملاذ الآمن الذي أثارته الاحتجاجات في عدة مدن صينية على القيود الصارمة التي تفرضها البلاد على فيروس كورونا.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلى 1749.00 دولارًا للأوقية اعتبارًا من 03:14 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1749.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4٪ ، مما جعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

واشتبك المئات من المتظاهرين والشرطة في شنغهاي ليلة الأحد حيث اندلعت الاحتجاجات على قيود الصين الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا لليوم الثالث وانتشرت إلى عدة مدن في أعقاب حريق مميت في أقصى غرب البلاد.

وبالنسبة للمعادن الاخرى تراجعت الفضة 1.8 بالمئة إلى 21.21 دولارًا ، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 978.00 دولارًا ، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1846.94 دولارًا.