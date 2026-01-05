عالمياً.. العراق ضمن أكبر 4 دول باحتياطيات النفط

شفق نيوز- فيينا

احتل العراق المرتبة الرابعة عالمياً ضمن قائمة أكبر دول العالم من حيث احتياطيات النفط، بحسب بيانات منظمة "أوبك"، ما يعزز موقعه كأحد أبرز اللاعبين في سوق الطاقة العالمية.

وتصدّرت فنزويلا القائمة بنسبة 19.4% من الاحتياطي العالمي، تلتها السعودية ثانياً بـ 17.1%، ثم إيران ثالثاً بـ 13.3%، وفقاً للبيانات.

فيما حلّ العراق رابعاً بحصة بلغت 9.3% من إجمالي الاحتياطي العالمي، وجاءت الإمارات خامساً بنسبة 7.2%، والكويت سادساً بـ 6.5%، وروسيا سابعاً بـ 5.1%، وليبيا ثامناً بـ 3.1%، والولايات المتحدة تاسعاً بـ 2.9%، ونيجيريا عاشراً بنسبة 2.4%.