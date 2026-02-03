عالمياً.. العراقيون في المرتبة الثانية بين المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية

شفق نيوز- عمان

أظهرت بيانات وزارة الاستثمار الأردنية، يوم الثلاثاء، أن المستثمرين العراقيين حلّوا في المرتبة الثانية ضمن أكثر الجنسيات حصولًا على الجنسية الأردنية خلال الفترة من 2018 إلى 2025.

ووفقاً للبيانات، فقد جاءت سوريا في المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد المستثمرين السوريين الحاصلين على الجنسية الأردنية 211 مستثمراً، لتتصدر قائمة الجنسيات الأكثر استفادة من برامج التجنيس عبر الاستثمار.

وأضافت أن العراق حلّ ثانياً بعدد 136 مستثمراً، ما يعكس حجم الحضور الاستثماري العراقي في الأردن، ودوره في عدد من القطاعات الاقتصادية داخل المملكة.

وفي المرتبة الثالثة جاءت فلسطين، بحسب البيانات، حيث حصل 103 مستثمرين فلسطينيين على الجنسية الأردنية خلال الفترة المذكورة، أما كندا فقد حلّت في المرتبة الرابعة، بعدد بلغ 17 مستثمراً حصلوا على الجنسية الأردنية، وجاءت اليمن خامساً، بعدد 11 مستثمراً، تلتها باكستان في المرتبة السادسة بـ 8 مستثمرين.

وفي المرتبة السابعة جاءت ليبيا، حيث بلغ عدد المستثمرين الليبيين الحاصلين على الجنسية الأردنية 7 مستثمرين، كما تقاسمت كل من الولايات المتحدة ولبنان المرتبة الثامنة، بعدد 6 مستثمرين لكل منهما، وجاءت سانت كيتس ونيفيس في المرتبة العاشرة، بعدد 4 مستثمرين حصلوا على الجنسية الأردنية عبر الاستثمار.

وتشير هذه البيانات إلى تنوع الجنسيات المستفيدة من برامج الاستثمار في الأردن، مع تركّز ملحوظ للمستثمرين من الدول العربية خلال السنوات الأخيرة.