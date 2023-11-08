عالمياً .. الذهب ينخفض مع احتلال خطاب "باول" مركز الصدارة

شفق نيوز/ انخفض الذهب للجلسة الثالثة على التوالي ،اليوم الأربعاء، مع تركيز السوق على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول

وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1963.49 دولاراً للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1969.90 دولارا.

وانخفضت الفضة 1.2% إلى 22.35 دولاراً.

وقال إدوارد جاردنر، اقتصادي السلع الأولية في كابيتال إيكونوميكس، إن الطلب على الذهب كملاذ آمن يتضاءل، حيث "هناك بعض التصور بأن الصراع في الشرق الأوسط قد يقتصر على إسرائيل وحماس فقط".