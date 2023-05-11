عالمياً.. الذهب ينتعش مع ضعف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار والمخاوف الاقتصادية، فيما يسعى المستثمرون وراء مزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 03:31 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 2032.58 دولارا للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.2 بالمئة إلى 2041.80 دولارا.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية في متناول المشترين في الخارج.

وارتفعت أسعار الذهب في البداية يوم أمس الأربعاء بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، قبل أن يتحول إلى النزول نتيجة لجني الأرباح.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.37 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1115.92 دولار، بينما خسر البلاديوم 0.2 بالمئة مسجلا 1604.23 دولار.