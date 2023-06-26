عالمياً.. الذهب يصعد اثر تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، في المعاملات الآسيوية المبكرة بدعم من انخفاض الدولار الأمريكي، على الرغم من أن احتمالات رفع الفائدة الأمريكية مجددا هذا العام لكبح جماح التضخم أثرت سلبا على شهية الإقبال على المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 04:51 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1926.29 دولارا للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة إلى 1936.10 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمائة وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتراجع الذهب 1.8 بالمائة في الأسبوع الماضي بعد تصريحات متعلقة بتشديد السياسة النقدية للعديد من مسؤولي البنك المركزي الفدرالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.7 بالمائة إلى 22.57 دولارا للأوقية.

وزاد البلاتين 0.8 بالمائة إلى 924.13 دولارا للأوقية.

وصعد البلاديوم واحدا بالمائة إلى 1297.63 دولارا للأوقية.

وانخفض البلاديوم إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام عند 1269.09 دولارا للأوقية يوم الخميس.