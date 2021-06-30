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عالمياً.. الذهب يتجه لتسجل أكبر انخفاض شهري منذ 2016

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-30T07:06:34+0000
عالمياً.. الذهب يتجه لتسجل أكبر انخفاض شهري منذ 2016

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب عالمياً، يوم الاربعاء، حيث يتجه المعدن الثمين إلى أسوأ انخفاض شهري له منذ نوفمبر 2016.

وتراجع سعر الذهب الفوري 0.1 بالمئة إلى 1763.63 دولار للأوقية اعتبارًا من الساعة 02:54 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 15 أبريل عند 1749.20 دولارًا يوم الثلاثاء. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1763.50 دولار.

وانخفضت أسعار السبائك بنسبة 7.5٪ خلال الشهر ، متأثرة بالتحول المفاجئ من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكنها ارتفعت بنسبة 3.3٪ خلال الربع.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3٪ إلى 25.82 دولارًا للأونصة. وارتفع سعر البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2689.73 دولارًا أمريكيًا وكان من المقرر تحقيق مكاسب ربع سنوية رابعة على التوالي.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.3٪ إلى 1،070.38 دولارًا ، لكنه من المقرر أن يسجل أكبر انخفاض شهري وربع سنوي منذ مارس 2020.

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