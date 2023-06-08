عالمياً.. الذهب يرتفع مع هبوط الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار، ولكن المعدن الأصفر يحوم بالقرب من المستويات المتدنية التي سجلها في الجلسة السابقة فيما يترقب المستثمرون مؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعدما رفع بنك كندا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عاما.

وبحلول الساعة 03:07 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1946.47 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما تراجع واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1961.00 دولارا.

وقال اقتصاديون إن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 13 و14 يونيو / حزيران، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

ورفع بنك كندا المركزي يوم أمس الأربعاء سعر الفائدة الرئيسية لليلة واحدة إلى أعلى مستوى في 22 عاما عند 4.75 بالمئة، وتوقعت الأسواق والمحللون على الفور زيادة أخرى الشهر المقبل لكبح التضخم المرتفع.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الاقتصاد الأمريكي قوي في ظل إنفاق استهلاكي نشط لكن بعض المجالات تشهد تباطؤا، مضيفة أنها تتوقع مواصلة إحراز تقدم في خفض التضخم خلال العامين المقبلين.

وتضعف أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.53 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1020.13 دولارا، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1394.91 دولارا.