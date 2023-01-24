عالميا .. الذهب يرتفع مع ضعف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مع ضعف الدولار، بينما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية وسط آمال في تباطؤ رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1935.69 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 03:62 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1936.00 دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪، وضعف الدولار يجعل السبائك المسعرة بالدولار في متناول العديد من المشترين.

"من المرجح أن تساعد الأرقام المخيبة للآمال الذهب في الصعود فوق 1960 دولارًا ، لكنها قد لا تخترق 2000 دولار في محاولتها الأولى ، نظرًا لأهمية الرقم".

في مكان آخر، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ لتصل إلى 23.54 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين 0.8٪ إلى 1054.88 دولارًا ، وزاد البلاديوم 0.6٪ إلى 1713.88 دولارًا.