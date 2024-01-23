عالميا .. الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين اسعار الفائدة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، بينما يترقب المستثمرون قرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية، بجانب عدد كبير من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

بعد تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم تسبب في جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.5% إلى 2032 دولارا للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.45% إلى 2031 دولارا للأوقية ،وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.23% إلى 102.88 نقطة.

وقال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إن البنك المركزي الأمريكي يحتاج إلى رؤية مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي حكم بشأن خفض أسعار الفائدة وأن خط الأساس لبدء التخفيضات هو الربع الثالث.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر مديري المشتريات الأمريكي المقرر صدوره يوم الأربعاء، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها يوم الخميس، وأيضًا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، قبل الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 30 و31 يناير.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 22.33 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين أيضا 1.1% إلى 902.36 دولار، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 944.47 دولارا.