عالمياً.. الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر إجراؤها هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على موقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وثبت سعر الذهب الفوري 0.3٪ عند 2021.80 دولارا للأوقية اعتبارًا من 03:23 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2028.20 دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 ٪ ، مما يجعل السبائك أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وقال تيم ووترر ، كبير محللي السوق في KCM Trade ، إن أي علامات على تراجع التضخم ستعيق العملة الأمريكية بسبب توقعات أسعار الفائدة المنخفضة من بنك الاحتياطي الفيدرالي ، والتي قد تشهد اتجاه الذهب نحو الأعلى.

وارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.2٪ لتصل إلى 25.70 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1061.36 دولارا، وزاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1510.55 دولارا.