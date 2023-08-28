عالمياً.. الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تراجع الدولار على الرغم من موقف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، المتشدد بشأن أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.19% إلى 1943 دولارا للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.08% إلى 1916 دولارا للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.05% إلى 103.957 نقاط.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تسوية تعاملات، على الرغم من تحذير رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" من إمكانية رفع الفائدة مجدداً خلال كلمته أمام منتدى جاكسون هول الاقتصادي.

وتراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.2٪ إلى 24.17 دولارًا، وانخفض البلاتين بنسبة 0.1٪ إلى 943.64 دولارًا. وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1233.74 دولاراً.