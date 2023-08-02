عالمياً.. الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، بعد تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية إثر قرار وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهو ما زعزع الثقة في الاقتصاد الأمريكي قبل صدور بيانات مهمة منتظرة هذا الأسبوع.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1948.43 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:22 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 1985.60 دولارا.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعدما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية، والذي كان الأعلى على الإطلاق، مشيرة إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتزايد عبء الدين الحكومي العام.

ويعتبر الذهب، المسعر بالدولار، استثمارا مفضلا كملاذ آمن في أوقات القلق وعدم اليقين الاقتصادي.

وقال مجلس الذهب العالمي يوم أمس الثلاثاء إن الطلب العالمي على الذهب، باستثناء التداول خارج البورصة، تراجع اثنين بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023 حيث قللت البنوك المركزية مشترياتها فيما استمر استهلاك قطاع التكنولوجيا ضعيفا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 24.37 دولارا، واستقر البلاتين عند 931.01 دولارا، وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1246.49 دولارا.