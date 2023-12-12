عالمياً.. الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم في أمريكا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بدعم من تراجع الدولار بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة واجتماعات لبنوك مركزية بحثا عن مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1986.09 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2001.30 دولار.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقلص تقرير متفائل للوظائف الأمريكية الأسبوع الماضي الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة بحلول مارس آذار.

وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة أسعار السبائك التي لا تدر عوائد.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اجتماعات للسياسة يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 22.90 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 913.70 دولاراً، فيما صعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 963.48 دولاراً للأوقية.