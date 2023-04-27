عالمياً.. الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، حيث أدى ضعف الدولار إلى إحياء بعض جاذبية السبائك للمشترين في الخارج، في حين استعد المستثمرون لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية قبل اجتماع مهم لسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.48٪ إلى 1999.01 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 04:48 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.6٪ إلى 2008.10 دولارات.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة في اليوم ، المقرر للجلسة الثانية من التراجع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الاخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.7٪ إلى 25.05 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.3٪ إلى 1093.36 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.5٪ إلى 1519.47 دولارًا.