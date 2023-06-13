عالمياً.. الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

شفق نيوز/ ارتفع الذهب يوم الثلاثاء، مع انخفاض الدولار لكن حركة الأسعار ظلت في نطاق ضيق إذ يترقب المتعاملون صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق يوم‭ ‬الثلاثاء وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم غد الأربعاء بشأن السياسة النقدية.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1960.59 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:26 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1974.60 دولارا.

وتراجع الدولار 0.2 بالمائة مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وسيعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفعها بمقدار 25 نقطة أساس، لكن من المتوقع أن يستمر بنك اليابان (المركزي)، الذي سيعلن قراره يوم الجمعة، في سياسة التيسير النقدي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 24.1395 دولارا للأوقية. وصعد البلاتين 0.5 بالمائة إلى 994.47 دولارا. وزاد البلاديوم 0.9 بالمائة إلى 1361.62 دولارا.