سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عالمياً.. الذهب يرتفع مع استقرار الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-16T07:25:04+0000
عالمياً.. الذهب يرتفع مع استقرار الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الذهب وتحرك في نطاق ضيق على مستوى العالم يوم الأربعاء، مع استقرار الدولار.

وارتفع سعر الذهب الفوري عند 1862.35 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 06:37 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1860.40 دولار، مع استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في شهر واحد مقابل منافسيه.

وهبط الذهب إلى أدنى مستوياته منذ 17 مايو/ ايار عند 1843.99 دولار يوم الاثنين، مما جعله أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3٪ إلى 27.71 دولارًا للأونصة ، وتراجع البلاديوم 0.2٪ إلى 2757.77 دولارًا ، بينما انخفض البلاتين 0.2٪ إلى 1150.99 دولارًا.

related

انخفاض الذهب من ذروة 5 أشهر بفعل عاملين اثنين

Date: 2021-06-02 08:49:28
انخفاض الذهب من ذروة 5 أشهر بفعل عاملين اثنين

الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار

Date: 2021-06-10 06:57:28
الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار

أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الثلاثاء

Date: 2021-03-02 08:57:08
أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الثلاثاء

صعود أسعار الذهب بفعل الدولار

Date: 2021-04-29 07:35:35
صعود أسعار الذهب بفعل الدولار

الذهب يصعد بفعل تراجع الدولار

Date: 2021-02-24 07:49:03
الذهب يصعد بفعل تراجع الدولار

تزايد إصابات كورونا وتراجع الدولار ينعشان سعر الذهب

Date: 2021-04-26 07:37:10
تزايد إصابات كورونا وتراجع الدولار ينعشان سعر الذهب

الذهب يتراجع بفعل نتائج غير متوقعة للانتخابات الأمريكية

Date: 2020-11-04 08:46:06
الذهب يتراجع بفعل نتائج غير متوقعة للانتخابات الأمريكية

تراجع الدولار يدفع الذهب نحو الارتفاع

Date: 2020-12-30 07:09:38
تراجع الدولار يدفع الذهب نحو الارتفاع