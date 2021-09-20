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عالمياً.. الذهب يتعافى من أدنى مستوياته خلال شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-20T14:28:31+0000
عالمياً.. الذهب يتعافى من أدنى مستوياته خلال شهر

شفق نيوز/ ارتفع الذهب، يوم الإثنين، من أدنى مستوياته في الشهر الذي بلغه في وقت سابق، إذ أدت المخاوف حيال ملاءة مجموعة العقارات "تشاينا إيفرجراند" إلى انخفاض الأسهم العالمية، ما أدى إلى عزوف عن المخاطرة.

ويترقب المتعاملون، نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1760.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 12 آب/ أغسطس عند 1741.86 دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1757.30 دولار.

وتراجعت الأسهم العالمية، مع قلق المستثمرين من امتداد أثر مشاكل إيفرجراند إلى الاقتصاد العالمي.

ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم الذي قد ينتج عن التحفيز واسع النطاق وتراجع قيمة العملة.

وقال دانييل بريسمان المحلل في بنك "كومرتس"، "يلقي اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بظلاله من خلال زيادة الدولار؛ لأن غالبية المشاركين في السوق يتوقعون أن يشير الاحتياطي إلى تقليص التحفيز في وقت ما هذا العام، مما يبقي الذهب تحت ضغط".

وترفع زيادة أسعار الفائدة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% إلى 22.43 دولار للأوقية بعد أن بلغت أدنى مستوياتها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وتراجع البلاتين 1.4% إلى 927.53 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1972.26 دولار.

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