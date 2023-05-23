عالمياً.. الذهب يتراجع وسط قوة الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، متأثرة بقوة الدولار، فيما يراقب المستثمرون المحاولات المستمرة للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1962.06 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:06 بتوقيت جرينتش.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1965.70 دولارا.

وتتسبب قوة الدولار في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

ولم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من التوصل إلى اتفاق يوم الاثنين حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، قبل عشرة أيام فقط من تعثر محتمل قد يدخل الاقتصاد في حالة من الفوضى. لكنهما تعهدا بمواصلة المحادثات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 23.55 دولارا للأوقية وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1485.59 دولارا، فيما استقر البلاتين عند 1066.59 دولارا.