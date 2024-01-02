عالمياً .. الذهب يبدأ العام الجديد مرتفعًا ويتطلع إلى مستويات قياسية جديدة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعومة باحتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في 2024، بينما يتطلع المستثمرون إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.54% إلى 2083 دولاراً للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 0.53% إلى 2074 دولاراً للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يرتفع الدولار أيضًا بنحو 0.08% إلى 101.10 نقطة.

ارتفعت أسعار السبائك بنسبة 13٪ في عام 2023 لتسجل أول مكسب سنوي لها منذ عام 2020 حيث أدت الآمال بأن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 24 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1100.45 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2% إلى 984.77 دولارًا.